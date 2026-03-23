Nuove Indicazioni per i licei | intelligenza artificiale trasversale Clil nuove lingue e storia riletta a partire dall’Occidente Bozza pronta

In arrivo le Nuove Indicazioni Nazionali per quanto riguarda la scuola superiore. Come segnala Il Fatto Quotidiano, la commissione guidata da Loredana Perla, consegnerà lunedì al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il documento elaborato da oltre 130 tra accademici, docenti e dirigenti scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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In arrivo i nuovi programmi dei licei: torna la geografia, la Storia vista dall'OccidenteNelle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo si afferma «il primato della lingua italiana» e fa capolino anche l'IA. Manuali separati per storia e geografia ma stesse ore ... corriere.it

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