Nuove Indicazioni per i licei | intelligenza artificiale trasversale Clil nuove lingue e storia riletta a partire dall’Occidente Bozza pronta

Da orizzontescuola.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo le Nuove Indicazioni Nazionali per quanto riguarda la scuola superiore. Come segnala Il Fatto Quotidiano, la commissione guidata da Loredana Perla, consegnerà lunedì al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il documento elaborato da oltre 130 tra accademici, docenti e dirigenti scolastici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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