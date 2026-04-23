Insegnare è passione non un adempimento formale l’insegnante deve coinvolgere e non si limita a trasmettere Il suo profilo nelle nuove Indicazioni per i Licei
Nel testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, non ci sono indicazioni specifiche riguardo agli aspetti personali degli insegnanti. La bozza si concentra sugli obiettivi educativi e sulle competenze da sviluppare negli studenti, lasciando spazio a interpretazioni sulla figura professionale degli insegnanti. Non vengono riportate prescrizioni dirette o dettagli sul ruolo individuale degli educatori.
Nel testo della bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, non compaiono formule esplicite o prescrizioni dirette sul piano personale degli insegnanti. Non si parla, in termini normativi, di “passione” o “amore per il lavoro”. Eppure, tra le righe del documento, emerge con chiarezza un modello di docente che presuppone un forte coinvolgimento culturale e professionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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