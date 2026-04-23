Insegnare è passione non un adempimento formale l’insegnante deve coinvolgere e non si limita a trasmettere Il suo profilo nelle nuove Indicazioni per i Licei

Nel testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, non ci sono indicazioni specifiche riguardo agli aspetti personali degli insegnanti. La bozza si concentra sugli obiettivi educativi e sulle competenze da sviluppare negli studenti, lasciando spazio a interpretazioni sulla figura professionale degli insegnanti. Non vengono riportate prescrizioni dirette o dettagli sul ruolo individuale degli educatori.