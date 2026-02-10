Solofra AV | inquinamento fiume Sarno – I Carabinieri denunciano una persona per scarico abusivo

I Carabinieri di Serino hanno denunciato un imprenditore di Solofra per aver scaricato illegalmente acque di dilavamento nel fiume Sarno. Durante un blitz congiunto con i tecnici dell’Arpa, i militari hanno trovato la conceria che scaricava i liquidi senza autorizzazione. Le verifiche sono nate da un controllo di routine finalizzato a fermare l’inquinamento del fiume, che ha portato alla scoperta di uno scarico abusivo nel torrente solofrano.

Solofra (AV): Conceria denunciata per scarichi illegali nel fiume Sarno. Nell'ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell'inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale e unitamente ai tecnici dell'ARPAC, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell'inquinamento del fiume Sarno, si recavano in agro del comune di Solofra dove accertavano che una conceria scaricava abusivamente le acque di dilavamento del piazzale e dello stesso opificio direttamente nel torrente solofrano. Nello specifico, i carabinieri mediante l'utilizzato della fluoresceina, sostanza tracciante impiegata per individuare il percorso delle acque, accertavano che le acque meteoriche provenienti dal piazzale dell'azienda venivano convogliate senza alcun trattamento di depurazione direttamente nel corso d'acqua, in violazione della normativa ambientale vigente.

