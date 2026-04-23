Da lunedì 4 maggio 2026, gli uffici dell'Inps di Firenze si trasferiscono dalla via Masaccio al viale Belfiore. La comunicazione ufficiale annuncia anche le modalità per modificare gli appuntamenti precedentemente fissati presso la sede precedente. Gli utenti che devono recarsi agli sportelli sono invitati a consultare le nuove indicazioni e a aggiornare le prenotazioni in base alle nuove sedi. Il trasferimento riguarda tutte le attività gestite dall'ente nel capoluogo toscano.

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© Firenzepost.it - Inps Firenze: uffici trasferiti da via Masaccio al viale Belfiore. Come cambiare gli appuntamenti

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