Trasferiti gli uffici del Suap ecco dove si trovano adesso

Gli uffici del Suap, che gestiscono le pratiche legate alle attività produttive, all’edilizia e alle attività economiche, sono stati trasferiti dalla sede di via Bertossi 9 al Palazzo Municipale di Corso Vittorio Emanuele II. La riorganizzazione della struttura del Comune di Pordenone ha portato a questo spostamento, che riguarda tutte le sezioni del servizio. Il cambio di sede è stato comunicato ufficialmente.

A seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune di Pordenone, gli uffici SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) Attività economiche, Edilizia e Attività produttive si sono trasferiti dalla sede di via Bertossi, 9 al Palazzo Municipale in Corso Vittorio Emanuele II, 64 con ingresso da piazzetta Calderari. I due uffici si trovano ora al primo piano dell'edificio, rispettivamente alla stanza n. 28 e n. 29. Questi gli orari di apertura al pubblico: lunedì – martedì e giovedì ore 10:00-12:45, mentre lunedì pomeriggio e le mattine di mercoledì e venerdì si riceve solo su appuntamento. Per info scrivere ad attivitaeconomiche@comune.

