Indennità per malattia e maternità-paternità importi in aumento per il 2026

Nel 2026, gli importi delle indennità erogate dall’Inps per malattia, maternità e paternità sono stati aumentati, insieme alle tutele contro la tubercolosi. Questi adeguamenti sono stati stabiliti in funzione degli aggiornamenti annuali delle retribuzioni di riferimento, che influiscono sui valori delle prestazioni sociali. La modifica riguarda quindi le somme riconosciute a chi beneficia di queste prestazioni, in base alle normative vigenti.

Il 2026 è testimone di un aumento degli importi delle cosiddette indennità erogate dall’Inps per malattia e maternità-paternità, nonché per le tutele contro la tubercolosi, con un adeguamento legato agli aggiornamenti annuali delle retribuzioni di riferimento. La circolare n. 47 del 21 aprile fissa infatti nuovi valori economici e limiti su cui vengono calcolate le prestazioni, con effetti diretti su lavoratori dipendenti e autonomi. Non si tratta di una nuova misura, ma di un riequilibrio annuale che incide direttamente sugli importi percepiti dai contribuenti. Dalla maternità al congedo parentale, cosa cambia nel 2026. Nella circolare sono indicati dunque gli importi da prendere a riferimento, per l’anno in corso, per varie prestazioni: maternità e paternità;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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