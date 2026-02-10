Assegno di maternità rivalutato | nuovi importi e soglie Isee per il 2026

Il governo ha confermato l’aumento dell’assegno di maternità, che verrà rivalutato nel 2026. I nuovi importi e le soglie Isee cambiano in base all’inflazione ufficiale. La modifica è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e entrerà in vigore tra circa due anni.

Adeguamento all'inflazione ufficializzato in Gazzetta Ufficiale. L'assegno di maternità viene aggiornato in base all'andamento dell'inflazione, con effetti a partire dal 2026. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale i nuovi valori, ricalcolati tenendo conto della variazione media annua dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Importo mensile aggiornato. In seguito all'aumento dell'inflazione registrato nel 2025, pari a +1,4%, l'importo dell'assegno di maternità sale a 413,10 euro al mese, nel caso in cui spetti nella misura intera.

