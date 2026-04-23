Inibus Uil Trasporti e Fit-Cisl | Mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori | ora basta!

Le organizzazioni sindacali Uil Trasporti e Fit-Cisl hanno denunciato il mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori da parte della società Inibus. Nonostante i solleciti e la diffida formale inviata il 15 aprile, la società non ha ancora saldato gli stipendi, mantenendo un atteggiamento di silenzio e inadempienza. La situazione ha suscitato l’indignazione delle rappresentanze sindacali, che chiedono interventi immediati.