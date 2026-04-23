Inibus Uil Trasporti e Fit-Cisl | Mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori | ora basta!
Le organizzazioni sindacali Uil Trasporti e Fit-Cisl hanno denunciato il mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori da parte della società Inibus. Nonostante i solleciti e la diffida formale inviata il 15 aprile, la società non ha ancora saldato gli stipendi, mantenendo un atteggiamento di silenzio e inadempienza. La situazione ha suscitato l’indignazione delle rappresentanze sindacali, che chiedono interventi immediati.
"Nonostante i ripetuti solleciti e la diffida formale inviata lo scorso 15 aprile, la società Inibus continua a trincerarsi dietro unsilenzio inaccettabile lasciando i lavoratori ancora una volta senza stipendio. Siamo di fronte ad un atteggiamento surreale e sprezzante delle più basilari regole.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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