La Provincia incontra la FIT-Cisl di Capitanata | piena tutela per i lavoratori dei trasporti pubblici
La Provincia ha incontrato rappresentanti della FIT-Cisl di Capitanata per discutere delle questioni relative ai lavoratori dei trasporti pubblici. Durante l'incontro sono state affrontate tematiche legate alle condizioni di lavoro e alla tutela dei dipendenti nel settore. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a decisioni o accordi specifici emersi durante la riunione.
. L’incontro ha confermato la mancanza degli atti per completarel’affidamento in-house ad ATAF: il sindacato chiederà al Prefetto diFoggia una convocazione dedicata Questa mattina, a Palazzo Dogana, la Federazione Trasporti della Cisl di Foggia è stataricevuta dal Dirigente del Settore Mobilità. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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