La Provincia incontra la FIT-Cisl di Capitanata | piena tutela per i lavoratori dei trasporti pubblici

La Provincia ha incontrato rappresentanti della FIT-Cisl di Capitanata per discutere delle questioni relative ai lavoratori dei trasporti pubblici. Durante l'incontro sono state affrontate tematiche legate alle condizioni di lavoro e alla tutela dei dipendenti nel settore. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a decisioni o accordi specifici emersi durante la riunione.