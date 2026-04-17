Fit Cisl a Seta | Il 21 aprile va garantito ai lavoratori il diritto di esprimersi non accettiamo bavagli

Il sindacato del settore trasporti e logistica ha richiesto che il 21 aprile venga garantito ai lavoratori il diritto di esprimersi, respingendo le restrizioni. Contestualmente, il sindacato ha espresso opposizione alle recenti penalizzazioni applicate ai sinistri stradali, che sono state introdotte come parte del sistema di premi di risultato. La questione riguarda le modalità di valutazione e le ricadute sui dipendenti.

Il sindacato del trasporto e della logistica contesta le nuove penalizzazioni per i sinistri stradali introdotte nel Premio di Risultato. Dopo il no dell'azienda al referendum consultivo, scatta la diffida legale: «È diritto inalienabile dei lavoratori esprimersi su accordi che impattano sulla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Contratto, la Cisl chiama i lavoratori di Seta a votare il 21 aprileLa Fit-Cisl Emilia Romagna ha ufficialmente indetto un referendum consultivo per martedì 21 aprile, rivolto a tutti i lavoratori di Seta S. La Cisl Scuola incontra il provveditore agli studi: "Garantito organico di diritto del personale di sostegno"A comunicarlo è il sindacato sulla scorta dei dati comunicati per l'anno scolastico 2026-2027. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Seta Piacenza, Fit Cisl alza i toni: Lavoratori sollecitati e poi puniti; Seta Piacenza. Fit Cisl alza i toni: Lavoratori sollecitati e poi puniti; Seta lancia la tassa sulla stanchezza, Capozza, (Fit Cisl): Fermare subito l’attacco al premio degli autisti; Modena, Cisl attacca: 'Seta lancia tassa sulla stanchezza'. La replica: 'Premio di risultato resta invariato'. Seta, Fit Cisl Inaccettabile la ‘tassa sulla stanchezza’, indetto referendum consultivoLa Fit Cisl Emilia Romagna ha ufficialmente indetto un Referendum Consultivo per martedì 21 aprile 2026, rivolto a tutti i lavoratori di Seta S.p.A. piacenzasera.it Seta, autisti in rivolta: premi tagliati per chi causa un incidenteMODENA. È muro contro muro tra Fit Cisl e Seta sul nuovo meccanismo che regola il premio di risultato per circa 400 autisti modenesi, oltre ai colleghi di Reggio Emilia e Piacenza. A scatenare la prot ... msn.com Trasporti, Fit Cisl “Ritardi INI BUS inaccettabili” "Trasporto scolastico Salerno–Pontecagnano" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #fitcisl #trasporti #Pontecagnano #Salerno #sindacato #Cronaca #cisl #ritardi facebook claudio giuliani (@giulianifitcisl) / Posts / X x.com