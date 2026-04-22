Caltanissetta | nasce la Fondazione Ingegneri motore di innovazione

A Caltanissetta è stata ufficialmente avviata la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri, che ha ricevuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla Prefettura. La fondazione rappresenta un nuovo ente istituzionale dedicato al settore dell’ingegneria nel territorio. L'apertura di questa struttura segna un passo importante per l'organizzazione professionale e per le attività legate all’innovazione tecnica locale.

L’ingegneria nel territorio di Caltanissetta acquisisce un nuovo pilastro istituzionale con l’avvio operativo della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri, che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla Prefettura. L’ente, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche secondo le disposizioni del D.P.R. 3612000, si pone l’obiettivo di diventare un centro nevralgico per la ricerca, la divulgazione scientifica e la formazione continua, creando ponti diretti tra i professionisti e le università, gli enti pubblici e i privati. Un nuovo asset strategico per la crescita tecnica della provincia. Il passaggio fondamentale verso l’autonomia giuridica segna una svolta per l’attività professionale nella provincia di Caltanissetta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta: nasce la Fondazione Ingegneri, motore di innovazione Notizie correlate Nasce la Fondazione Chiara Costanzo, la 16enne milanese morta a Crans Montana: “Trasformiamo il dolore in motore di speranza”Milano, 2 aprile 2026 – Aveva sedici anni e una passione immensa per lo sport, la ginnastica acrobatica in particolare. Nasce Fs Engineering, motore dell’innovazione per le opere in Italia e nel mondo.Nuovo capitolo dell’evoluzione industriale e strategica del Gruppo FS: nasce FS Engineering per promuovere a livello mondiale l’ingegneria integrata,...