infortunio yamal segna il rigore e si fa male

Durante la partita di ieri sera della Liga spagnola, il giovane talento del Barcellona ha segnato un rigore nel risultato di 1-0 contro il Celta Vigo, ma si è infortunato durante l’esecuzione. L’episodio ha attirato l’attenzione, poiché lo ha coinvolto direttamente mentre trasformava il penalty. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni di salute del calciatore.

Infortunio per Lamine Yamal. Il fenomeno del Barcellona si è fatto male mentre trasformava un rigore nella partita della Liga spagnola vinta 1-0 contro il Celta Vigo ieri sera. Il fuoriclasse di 18 anni ha segnato al 40? e ha subito guardato verso la panchina per segnalare il problema fisico. Si è accasciato a terra mentre i compagni lo raggiungevano per festeggiare, poi è sembrato che si sia toccato la parte posteriore della gamba sinistra. L’attaccante ha lasciato il campo da solo dopo essere stato visitato dai medici e ha parlato brevemente con l’allenatore Hansi Flick a bordo campo prima di dirigersi da solo verso gli spogliatoi. Gavi su Yamal: “Duro colpo per noi”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Newcastle-Barcellona, Yamal segna il rigore allo scadere

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