Infortunio Yamal pesante stop per il Barcellona! Lesione al bicipite femorale | e adesso arriva il Mondiale…

Un grave infortunio ha colpito un giovane calciatore del Barcellona, che si è procurato una lesione al bicipite femorale durante una partita. L'intervento medico ha stabilito che il giocatore dovrà osservare un lungo periodo di recupero, con la stagione ormai conclusa per lui. La lesione è stata confermata da esami diagnostici, e il suo rientro in campo è previsto tra diversi mesi.

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