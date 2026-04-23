Infortunio Yamal episodio incredibile | il 10 blaugrana si fa male calciando il rigore del vantaggio

Durante una partita del Barcellona, uno dei giovani talenti si è infortunato immediatamente dopo aver calciato un rigore, causando preoccupazione tra i giocatori e lo staff. L’episodio si è verificato nel corso della stessa serata, che si è rivelata difficile per la squadra, poiché ha dovuto fare a meno di due titolari in pochi minuti. La situazione ha generato apprensione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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