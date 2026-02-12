Appiano Gentile si prepara a riaccogliere Dumfries, che si avvicina al rientro completo in gruppo. L’esterno olandese, ancora alle prese con l’infortunio, sta lavorando duramente per tornare in campo e potrebbe farlo già nel corso della prossima settimana. La notizia fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi dell’Inter, che aspettano con ansia di rivederlo in azione prima del Derby d’Italia.

Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Calciomercato Como, il ds Ludi: «Volevamo prenderlo a titolo definitivo!». Rivelazione clamorosa sul talento che sta incantando la Serie A Meluso confessa: «Volevo portare Choupo-Moting al Lecce, ho un rammarico per Agudelo. Paratici alla Juve mi chiese due giocatori dello Spezia» Real Madrid Uefa, armistizio storico e addio alla Superlega: Perez evita la causa, ora l’assalto ai diritti TV! Pavard addio al Marsiglia a fine stagione? Destino segnato per il difensore dell’Inter Nottingham Forest, ufficiale l’esonero di Dyche dopo 114 giorni dal suo arrivo: è il 3° cambio in panchina in stagione! Il comunicato Insulti razzisti Balotelli, vergogna durante Dubai City-Al Ittifaq. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Dumfries, si avvicina il rientro completo in gruppo! C’è una data nel mirino per il ritorno in campo

Approfondimenti su Dumfries Infortunio

Dopo l'infortunio e l'intervento chirurgico, Dumfries lavora al suo recupero.

L'articolo aggiorna sulle condizioni di Dumfries, che si avvicina al rientro dopo l'infortunio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

INFORTUNIO DUMFRIES, cosa è SUCCESSO e cosa FILTRA per il DERBY. LAUTARO show con l'ARGENTINA

Ultime notizie su Dumfries Infortunio

Argomenti discussi: Dumfries, rientro più vicino: allenamento coi compagni; ?? Inter, si rivede Dumfries: fissata la possibile data di rientro; Inter, Dumfries si è allenato in campo: quanto manca al rientro, speranza per la gara con la Juventus?; FLASH | Inter, Dumfries torna in gruppo! Cosa filtra ora sul rientro.

Dumfries, ci siamo! Il big match nel mirino: fissata la data del rientroDumfries rientra in gruppo dopo tre mesi di stop: il piano di Chivu per il ritorno in campo dell’esterno olandese ... spaziointer.it

Inter, riecco Dumfries. Prudenza Chivu: ecco quando può tornare in campo da titolareDopo il ritorno in gruppo di Barella e Calhanoglu, ieri la notizia più importante: Dumfries ha svolto parte della seduta con il resto dei compagni ... msn.com

Per il mio recupero ormai manca poco", aveva detto Dumfries pochi giorni fa. E aveva ragione: dopo tre mesi fuori per un infortunio alla caviglia e la successiva operazione, l'esterno olandese è tornato finalmente ad allenarsi insieme ai compagni. Non è ancor - facebook.com facebook

Infortunio #Dumfries Le ultimissime news x.com