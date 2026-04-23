Infortunio Gosens sospiro di sollievo per la Fiorentina | l’esito degli esami strumentali

Dopo l’infortunio subito durante la partita contro il Lecce, gli esami strumentali svolti sull’esterno tedesco della Fiorentina hanno fornito risultati positivi. La società ha comunicato che le condizioni di Gosens sono migliorate e che non si tratta di un infortunio grave. La squadra potrà contare sul giocatore nelle prossime partite, mentre ancora non si conoscono i tempi di recupero completi.

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