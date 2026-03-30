Fiorentina sospiro di sollievo per Dodo | non c' è lesione L' esito degli esami

Dopo l'allenamento di sabato, l'esterno della squadra viola è stato sottoposto a esami medici che hanno escluso lesioni. L'atleta non presenta danni muscolari o scheletrici e potrà riprendere gradualmente le attività atletiche secondo un programma stabilito. La società ha comunicato che non ci sono particolari preoccupazioni riguardo al suo recupero.

Dopo aver terminato anzitempo l'allenamento di sabato a causa di un improvviso fastidio al flessore, Dodo si è quest’oggi sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali utili a chiarire con maggiore precisione l'entità dell'infortunio. Come riporta la Fiorentina tramite nota ufficiale, “gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra". Il calciatore, che "nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato", potrebbe quindi esserci per l'andata dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace. Più complicato, invece, il recupero in vista del match salvezza contro il Verona, in programma il 4 aprile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina, sospiro di sollievo per Dodo: non c'è lesione. L'esito degli esami Articoli correlati Infortunio Bremer, sospiro di sollievo in casa Juve: ecco l’esito degli esamiPio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la... Infortunio Tonali, arriva l’esito degli esami: sospiro di sollievo per Gattuso! Rischio forfait per i playoff scongiurato, ecco come staTonali Juventus: il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri, ma il trasferimento a Torino si allontana.