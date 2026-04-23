Infortunio Anjorin gli accertamenti rivelano il trauma all’anca Le condizioni del centrocampista e i tempi da valutare

Il centrocampista del Torino ha subito un infortunio all’anca sinistra durante l’allenamento. Gli esami diagnostici hanno confermato la presenza di un trauma, ma i medici devono ancora valutare i tempi di recupero. La società ha comunicato che la prognosi sarà definita nei prossimi giorni. La perdita di Anjorin rappresenta un’assenza significativa per la squadra in questa fase della stagione.

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