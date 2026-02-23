Infortunio Payero | condizioni del centrocampista e tempi di recupero

Payero si è infortunato durante la partita contro la Roma, causando la sua uscita anticipata dal campo. La Cremonese ha confermato che il centrocampista necessita di esami approfonditi per valutare l’entità del danno. I medici stimano che il recupero potrebbe richiedere diverse settimane, lasciando il team senza uno dei suoi giocatori chiave. La società sta monitorando attentamente le sue condizioni in attesa di aggiornamenti ufficiali.

La trasferta all’Olimpico contro la Roma ha lasciato la Cremonese con una situazione non solo sul piano sportivo, ma anche su quello sanitario. In un match intenso della ventiseiesima giornata di Serie A, è emerso un serio problema al ginocchio che potrebbe influire sui programmi di stagione. L’infortunio riguarda un centrocampista di riferimento, la cui condizione verrà monitorata nei prossimi giorni per definire tempi di recupero e modalità di gestione. Durante i minuti finali del primo tempo, Martín Payero ha accusato un dolore al ginocchio che ha costretto lo staff medico a intervenire. Nonostante il fastidio, il giocatore argentino, ex professionista del Boca Juniors, ha stretto i denti per non lasciare la squadra in inferiorità numerica in una fase delicata del confronto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Infortunio Payero: le condizioni del centrocampista dopo Roma Cremonese e quante partite potrebbe saltare. UltimissimeL’infortunio di Payero, accusato un dolore muscolare durante la partita contro la Roma, ha preoccupato i medici della Cremonese.

Formazioni Ufficiali CREMONESE: Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella, Vardy, Djuric GENOA: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson, Vitinha, Col - facebook.com facebook