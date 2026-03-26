Durante i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, la Turchia ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Romania, grazie a un gol di Ferdi Kadioglu nel secondo tempo. Nel corso della partita, il centrocampista infortunato è uscito nel finale e le sue condizioni sono ancora da valutare. La partita si è conclusa con la Turchia in vantaggio, ma l’attenzione si concentra anche sulla sua situazione fisica.

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© Calcionews24.com - Infortunio Calhanoglu, la Turchia vince ma il centrocampista preoccupa: uscito nel finale, condizioni da valutare

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