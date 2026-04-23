India | rivoluzione nei cieli via libera ai carburanti green

In India è stato approvato l'uso di etanolo e idrocarburi sintetici nei carburanti per l'aviazione. Questa decisione permette di integrare combustibili alternativi nei voli commerciali, riducendo la dipendenza dai carburanti tradizionali. La misura riguarda specificamente i carburanti destinati agli aerei e mira a favorire l'adozione di soluzioni più sostenibili nel settore aeronautico. L'iter legislativo ha portato a questa modifica normativa, che entrerà in vigore a breve.

? Cosa sapere L'India autorizza l'uso di etanolo e idrocarburi sintetici nei carburanti per l'aviazione.. Obiettivo miscele all'1% entro il 2027 per i voli internazionali secondo standard CORSIA.. L’India autorizza l’impiego di etanolo e idrocarburi sintetici nei carburanti per l’aviazione, dando il via a una trasformazione normativa che aggiorna le regole del settore stabilite nel 2001. Il Ministero del petrolio e del gas naturale ha comunicato ufficialmente questa svolta strategica, che mira a scardinare le vecchie disposizioni dell’Aviation Turbine Fuel Order per favorire la transizione energetica. La decisione del governo indiano si configura come un intervento strutturale volto a mitigare l’impatto ambientale dei voli e, contemporaneamente, a blindare la sicurezza energetica nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - India: rivoluzione nei cieli, via libera ai carburanti green Notizie correlate La rivoluzione green. Sostenibilità nel bicchiere. Nei ristoranti si brinda con l’oro blu a chilometro 0In vista della Giornata mondiale dell’Acqua in programma domani, BrianzAcque e Confcommercio Monza hanno siglato un accordo per portare l’acqua di... Piano del traffico “sotto casa”. Rivoluzione green della viabilità: "Tour nei quartieri fra la gente"Le osservazioni sono già agli atti, il consiglio comunale si avvicina, ma prima dell’adozione scatta l’ultimo giro di consultazione della...