La faida del crime italiano tra Salvo Sottile contro Bugalalla | accuse di sessismo e insulti per il caso Garlasco
Salvo Sottile ha attaccato Bugalalla, accusandola di sessismo e insulti dopo le polemiche sul caso Garlasco. La lite tra i due si è accesa sui social, dove il giornalista ha ricordato la carriera della youtuber come ex-OnlyFan. Bugalalla ha risposto accusando Sottile di averla presa di mira ingiustamente, creando un acceso scambio di accuse.
Esplode la faida del crime tra Salvo Sottile e Bugalalla: il giornalista sminuisce la youtuber ricordandole il passato da onlyfanser dopo le critiche sul caso Garlasco. Accuse di sessismo e scontro totale tra mainstream e mondo social.🔗 Leggi su Fanpage.it
Garlasco, Salvo Sottile contro Bugalalla che "non azzecca un congiuntivo": la replica della youtuber
Salvo Sottile ha criticato duramente Bugalalla, accusandola di sbagliare i congiuntivi, dopo aver visto un suo video sui social.
"A testa in giù...". Insulti e sessismo contro la giornalista ad Atreju
Durante Atreju, Veronica Passaretti, ufficio stampa di Maria Chiara Iannarelli, ha affrontato insulti e commenti offensivi, tra cui insulti sessisti e ingiuriosi rivolti alla giornalista.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La faida tra rom a Reggio Calabria sfociata nell’omicidio Morelli. L’astio e la vendetta giurata: «Ve la faccio pagare»Alla base «questioni criminali e di spartizione del territorio». Lo sfondo entro il quale si è consumato il delitto, nelle motivazioni della sentenza ... corrieredellacalabria.it
La faida tra i clan Parisi e Strisciuglio, via all'udienza preliminare: Monti chiede l'abbreviatoBARI - Con la costituzione di parte civile di una compagnia assicurativa e le prime richieste di riti alternativi è iniziata l’udienza preliminare nei confronti di 48 presunti affiliati dei clan ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Salvo Sottile sarà nostro ospite in studio. Scrivici nei commenti la domanda che vorresti porgli, gliela riporteremo sabato in puntata #TvTalk torna sabato alle 15 su #Rai3 - facebook.com facebook
Salvo Sottile sarà nostro ospite in studio. Scrivici nei commenti la domanda che vorresti porgli, gliela riporteremo sabato in puntata #TvTalk torna sabato alle 15 su #Rai3 x.com