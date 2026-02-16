La faida del crime italiano tra Salvo Sottile contro Bugalalla | accuse di sessismo e insulti per il caso Garlasco

Da fanpage.it 16 feb 2026

Salvo Sottile ha attaccato Bugalalla, accusandola di sessismo e insulti dopo le polemiche sul caso Garlasco. La lite tra i due si è accesa sui social, dove il giornalista ha ricordato la carriera della youtuber come ex-OnlyFan. Bugalalla ha risposto accusando Sottile di averla presa di mira ingiustamente, creando un acceso scambio di accuse.

Garlasco, Salvo Sottile contro Bugalalla che "non azzecca un congiuntivo": la replica della youtuber

Salvo Sottile ha criticato duramente Bugalalla, accusandola di sbagliare i congiuntivi, dopo aver visto un suo video sui social.

"A testa in giù...". Insulti e sessismo contro la giornalista ad Atreju

Durante Atreju, Veronica Passaretti, ufficio stampa di Maria Chiara Iannarelli, ha affrontato insulti e commenti offensivi, tra cui insulti sessisti e ingiuriosi rivolti alla giornalista.

