Un attacco a Sal Da Vinci ha sollevato polemiche dopo la sua vittoria a Sanremo. Il giornalista Aldo Cazzullo, del Corriere della Sera, ha commentato duramente la canzone vincitrice, suscitando reazioni e critiche. Nel corso delle discussioni sono state fatte anche accuse pesanti, tra cui un riferimento alla camorra, che hanno ulteriormente alimentato il dibattito pubblico.

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo continua a far discutere. A scatenare nuove polemiche sono state le parole del giornalista Aldo Cazzullo, firma del Corriere della Sera, che ha espresso un giudizio molto duro sulla canzone vincitrice. Le sue dichiarazioni hanno acceso il dibattito tra fan, addetti ai lavori e pubblico. Il commento è diventato rapidamente virale sui social, soprattutto a Napoli, città con cui l’artista ha un legame profondo e che lo ha sempre sostenuto nel corso della sua carriera. Nel suo intervento sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo ha criticato apertamente il brano con cui Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Attacco a Sal Da Vinci, accuse pesantissime: citata persino la camorra

Cazzullo contro Sal Da Vinci: "Canzone brutta, colonna sonora di un matrimonio di camorra"Secondo il giornalista il brano è "la canzone più brutta della storia di Sanremo", e potrebbe "a essere generosi essere una canzone di Checco Zalone"...

“Amore non è totale dipendenza. Il messaggio di Sal Da Vinci è sbagliato”. Duro attacco della sociologa Barbara PoggioIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sanremo, la festa di Sal Da Vinci dopo la vittoria; Cinque motivi per cui 'Per sempre sì', il brano di Sal Da Vinci, ha trionfato al Festival di Sanremo; Sal Da Vinci vince Sanremo e con lui... Stefano De Martino: Lo dedico a Napoli e alla mia famiglia; Cristian Galella contro Sal Da Vinci: Ma chi ca**o ha vinto Sanremo?, la reazione dopo le critiche.

Sal Da Vinci: la canzone napoletana considerata un vero disagio culturaleLa recente vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 ha rallegrato la maggior parte del pubblico, sia all’interno dell’Ariston che a casa. Tuttavia, non sono mancate le critiche, come evide ... napolipiu.com

Famoso cantante attacca Sal Da Vinci: «La sua canzone ha il testo più imbarazzante», poi spara a zero su Carlo ContiUn famosissimo cantante ha attaccato duramente Sal Da Vinci, dicendo che il suo testo di Sanremo era di gran lunga il più imbarazzante. donnapop.it

Sal Da Vinci ha deciso di spostare la festa per la vittoria di Sanremo per i funerali del piccolo Domenico facebook

Sal Da Vinci, “Per sempre sì” domina le classifiche globali #news x.com