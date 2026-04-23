Indagine escort non si esclude la possibilità di ascoltare i giocatori come testimoni | la situazione

Un'indagine riguardante un'attività di escort sta portando al vaglio l'eventualità di ascoltare alcuni giocatori come testimoni. La situazione attuale prevede l'esame delle testimonianze e dei dati raccolti, senza ancora essere definiti i passaggi successivi nel procedimento. Le autorità continuano a lavorare sulla documentazione e sulle dichiarazioni che potrebbero contribuire a chiarire i fatti. La vicenda rimane sotto osservazione e in fase di sviluppo.

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