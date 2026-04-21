Escort per calciatori e vip spuntano i nomi anche di giocatori di Monza e Torino La Procura vuole ascoltare le ragazze
La Procura ha deciso di ascoltare le ragazze coinvolte in un'inchiesta che riguarda un presunto giro di escort legate a calciatori e sportivi di varie squadre. Tra i nomi emersi ci sono anche giocatori di due club di Serie A. Le indagini sono in corso e si stanno concentrando sulla ricostruzione dei fatti e sui ruoli delle persone coinvolte. Le ragazze saranno ascoltate nelle prossime settimane.
Milano, 21 aprile 2026 – Saranno sentite quanto prima le ragazze coinvolte nel presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di escort per calciatori e altri sportivi. "È presumibile che le ragazze" vengano "sentite a sommarie informazioni", ossia come testimoni. Giovani che in qualche caso sono anche particolarmente "vulnerabili", scrive la procuratrice aggiunta di Milano Bruna Albertini nella richiesta di custodia cautelare che ieri ha portato a quattro arresti con misure dei domiciliari. Giocatori di Torino, Sassuolo, Verona e Monza Nella richiesta della Procura e nell'ordinanza del gip (quella notificata e non...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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