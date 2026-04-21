Escort per calciatori e vip spuntano i nomi anche di giocatori di Monza e Torino La Procura vuole ascoltare le ragazze

La Procura ha deciso di ascoltare le ragazze coinvolte in un'inchiesta che riguarda un presunto giro di escort legate a calciatori e sportivi di varie squadre. Tra i nomi emersi ci sono anche giocatori di due club di Serie A. Le indagini sono in corso e si stanno concentrando sulla ricostruzione dei fatti e sui ruoli delle persone coinvolte. Le ragazze saranno ascoltate nelle prossime settimane.