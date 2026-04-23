Incursione in Siria | 40 coloni oltre il confine l’esercito interviene

Circa 40 membri dei Pionieri di Bashan hanno attraversato il confine tra Israele e Siria vicino a Hader. In risposta, l’esercito israeliano ha arrestato alcuni manifestanti per impedire la creazione di nuovi insediamenti civili nel territorio siriano. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla presenza di civili e forze militari lungo la frontiera tra i due paesi. Nessuna informazione è stata diffusa al momento su eventuali conseguenze o sviluppi successivi.

?? Cosa sapere Circa 40 membri dei Pionieri di Bashan hanno varcato il confine siriano vicino Hader. L'esercito israeliano ha arrestato i manifestanti per prevenire nuovi insediamenti civili in Siria. Mercoledì circa 40 membri del movimento Pionieri di Bashan hanno varcato il confine siriano per diverse centinaia di metri, provocando l'intervento immediato dell'esercito israeliano e il successivo arresto dei manifestanti. L'episodio si è concentrato nelle vicinanze del villaggio di Hader, ne .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incursione in Siria: 40 coloni oltre il confine, l’esercito interviene Notizie correlate Leggi anche: Gruppo di coloni israeliani entra in Siria: “Vogliamo insediarci qui”. Arrestati dall’esercito Siria, l’esercito entra a HesekeNord-est Siria Un piccolo contingente dell’esercito governativo è entrato nella città, uno dei centri nevralgici dell’Amministrazione autonoma...