Siria l’esercito entra a Heseke

L’esercito siriano è entrato ieri nella città di Heseke, nel nord-est del paese. Un piccolo contingente ha mosso i primi passi nel centro, dopo il ritiro delle forze della Siria. La mossa segna un passo importante nella situazione di tensione che si vive da tempo in quella zona. La città, infatti, è uno dei punti chiave dell’Amministrazione autonoma e ora si attende di capire come evolveranno i prossimi giorni.

Tra i punti dell'intesa, oltre al cessate il fuoco, c'è l'integrazione delle Sdf nell'esercito e delle istituzioni civili nel sistema governativo centrale. Dopo Heseke, toccherà a Qamishlo, considerato il «capoluogo» del Kurdistan in Siria.

L’esercito siriano ha dichiarato di aver riconquistato l’aeroporto militare di Tabqa, una posizione strategica nella provincia di Raqqa, attualmente sotto il controllo delle forze curde.

Le forze governative siriane hanno recentemente preso il controllo di Tabqa, città strategica nella Siria orientale.

Siria, per i curdi una scelta politicaAccordo in 14 punti tra Damasco e le forze curde. Il giornalista Emanuele Valente al Telegiornale: Sanno che una nuova guerra sarebbe deleteria e sono in una posizione più debole ... rsi.ch

Siria, esercito verso Hasakah dopo accordo con curdiUn convoglio delle forze di sicurezza siriane si è diretto verso Hasakah, nel nord-est del Paese. Il dispiegamento avviene nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco con i curdi, annunciato a fine g ... tg24.sky.it

Come previsto, Damasco ha accettato la partecipazione curda all’esercito nazionale e i curdi hanno accettato di confluirvi, agli ordini del ministero della Difesa di al Sharaa. Ma la Siria è ancora in cerca di una stabilità. @ricristiano1 x.com

Tra le Forze democratiche siriane e l’esercito di Damasco è in vigore un fragile cessate il fuoco, mentre si riaccendono le tensioni latenti nel nordest della Siria. L'articolo di Francesca Gnetti. - facebook.com facebook