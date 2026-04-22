Un gruppo di coloni israeliani è entrato in territorio siriano dichiarando di voler stabilire insediamenti. L’incursione è stata fermata dall’esercito locale, che ha arrestato i partecipanti. Questa azione rappresenta un’estensione delle attività di insediamento oltre i confini già coinvolti, con le forze di sicurezza che hanno reagito immediatamente. La notizia si aggiunge a una serie di episodi che coinvolgono gruppi di coloni in diverse aree della regione.

Le mire dei coloni israeliani non si fermano solo alla Cisgiordania e al Libano. L’ultima dimostrazione è l’invasione di circa 40 settlers, appartenenti al gruppo “ Pionieri di Bashan ” che promuove la creazione di insediamenti israeliani nel sud della Siria, che mercoledì hanno attraversato il confine in un atto che per il momento è risultato essere solo dimostrativo ma che è costato loro l’arresto da parte dell’esercito israeliano. Il gruppo di manifestanti si è prima radunato vicino al confine e successivamente ha messo piede in territorio siriano per alcune centinaia di metri, secondo quanto riferito dall’esercito che ha dichiarato di averli consegnati alla polizia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gruppo di coloni israeliani entra in Siria: “Vogliamo insediarci qui”. Arrestati dall’esercito

Notizie correlate

Siria, l’esercito entra a HesekeNord-est Siria Un piccolo contingente dell’esercito governativo è entrato nella città, uno dei centri nevralgici dell’Amministrazione autonoma...

I cristiani di Taybeh nel mirino dei coloni israelianiTaybeh, l’unica cittadina interamente cristiana della Cisgiordania è costantemente nel mirino dei coloni israeliani.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Coloni senza freni: uccisi due palestinesi ad Al Mughayyir; L’ABUSO: ISRAELE CONTRO IL SETTIMANALE L’ESPRESSO. INTERVISTA AD ALAE AL SAID, SCRITTRICE ITALOPALESTINESE AUTRICE DEL REPORTAGE DALLA CISGIORDANIA OCCUPATA; Coloni israeliani incendiano una casa palestinese: il video; Ambasciatore israeliano a Roma contro la copertina de L’Espresso, ma la foto è vera.

Coloni israeliani assaltano e incendiano un villaggio palestinese in CisgiordaniaRoma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Il cheratocono induce delle aberrazioni di alto ordine, ovvero dei difetti di vista complessi che sono totalmente differenti dai comuni difetti di vista come la ... ilfattoquotidiano.it

Irruzione di decine di coloni nella moschea di Al AqsaI coloni israeliani hanno preso d'assalto stamattina il complesso della moschea di Al-Aqsa, sotto la stretta protezione delle forze israeliane (ANSA) ... ansa.it

Roma, Dybala è pronto al rientro: contro il Bologna ci sarà. Riuscirà a fare la differenza Novanta giorni. Tanto tempo era passato dall’ultimo allenamento in gruppo di Dybala che ora è pronto per tornare in campo nella trasferta di Bologna di sabato pros - facebook.com facebook

La valutazione del gruppo del Laboratorio di economia applicata (Lea) dell’Università di Bari Aldo Moro x.com