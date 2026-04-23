Incubo lame | aggressione brutale per uno smartphone e coltellate al petto e alle gambe

Nella serata del 20 novembre, un giovane di origine egiziana è stato vittima di un’aggressione nel centro storico, più precisamente in Vico Colalanza. L’episodio ha visto un violento confronto che ha coinvolto un’arma da taglio, con ferite al petto e alle gambe, e la distruzione di uno smartphone. La scena si è svolta in un’area molto frequentata, creando scompiglio tra i presenti.

Un’aggressione brutale, consumata nel cuore pulsante del centro storico. Poteva finire in tragedia la serata di un ventenne egiziano che, lo scorso 20 novembre, si è ritrovato intrappolato in un incubo di violenza in Vico Colalanza. Oggi, grazie al lavoro investigativo del Commissariato Centro.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Nuova aggressione di uno straniero a un poliziotto: agente ferito a coltellate a CosenzaDopo i due casi di Milano Rogoredo, per non parlare di Torino, ieri un altro ferimento di un poliziotto, a Cosenza. Ucciso a coltellate in un agguato a Rifredi: 7 fendenti al petto dopoIl 33enne Gabriele Citrano, residente a Pisa, è stato ucciso con almeno sette coltellate al petto in un appartamento di via Giuliani a Firenze, nel...