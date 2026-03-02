Ucciso a coltellate in un agguato a Rifredi | 7 fendenti al petto dopo

Da ameve.eu 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 33 anni è stato ucciso con almeno sette fendenti al petto in un appartamento di via Giuliani a Firenze, nel quartiere di Rifredi, il 27 febbraio 2026. La vittima, residente a Pisa, è stata colpita durante un'aggressione avvenuta all’interno della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.

Il 33enne Gabriele Citrano, residente a Pisa, è stato ucciso con almeno sette coltellate al petto in un appartamento di via Giuliani a Firenze, nel quartiere di Rifredi, il 27 febbraio 2026. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite violenta legata a debiti derivanti dallo spaccio di una sostanza stupefacente sintetica. L’abitazione, situata a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Rifredi, è considerata una delle piazze di spaccio più attenzionate dalle forze dell’ordine locali. I carabinieri hanno arrestato tre uomini ritenuti coinvolti: un 52enne pisano, convivente della vittima, un 32enne di Viareggio e un 34enne fiorentino, tutti residenti nell’abitazione dove si è consumato il delitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

