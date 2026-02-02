Nuova aggressione di uno straniero a un poliziotto | agente ferito a coltellate a Cosenza

Un agente di polizia è stato ferito a coltellate durante un intervento a Cosenza. L’uomo, uno straniero, ha aggredito l’agente, che ora si trova in ospedale. È il terzo episodio in pochi giorni in Italia, dopo i casi di Milano Rogoredo e Torino. La polizia sta cercando di capire cosa abbia scatenato l’aggressione.

Dopo i due casi di Milano Rogoredo, per non parlare di Torino, ieri un altro ferimento di un poliziotto, a Cosenza. Un immigrato è stato arrestato, nella flagranza del reato di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca, per aver minacciato i passanti e poi ferito di striscio un agente intervenuto per bloccarlo. Si tratta di un cittadino straniero domiciliato nella frazione di Schiavonea dell’area urbana di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. A seguito di richiesta di intervento giunta al 112, ad opera di un cittadino che aveva notato un soggetto armato di coltello che minacciava i passanti, una volante della Polizia di Stato è arrivata sul luogo segnalato e, dopo aver appreso le prime informazioni, ha notato, a poca distanza dal luogo segnalato, un giovane corrispondente alle descrizioni che, alterato ed in evidente stato confusionale, si muoveva nervosamente con le mani in tasca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

