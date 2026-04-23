incubo arsenal

Durante una partita di calcio, un replay mostra un’azione dal retropassaggio di un giocatore, con la palla che si muove verso la porta. La traiettoria della palla, avviata dal piede di Eberechi Eze, presenta una rotazione su se stessa che, a causa dell’attrito con l’aria, curva leggermente in avanti. L’immagine mette in evidenza il movimento della palla, che attraversa lo spazio tra i giocatori e si dirige verso la rete.

Il replay da dietro è piuttosto impressionante. Quando la palla parte dal piede di Eberechi Eze, ruota su se stessa verso l’interno, il suo attrito con l’aria curva verso la porta. I quasi due metri di Donnarumma seguono un riflesso inutile. La palla rientra, rientra, rientra, e quando sta per entrare in porta non rientra abbastanza. Coglie l’interno del palo, e invece di toccare la rete viene risputata fuori. Questione di centimetri, forse di millimetri. L’Arsenal sarebbe andato in vantaggio 2-1 e a distanza di giorni ci chiediamo: sarebbe stato sufficiente per vincere la Premier League? Mancando così poche giornate al termine, è molto possibile.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Da Incubo A Eroe Kepa Vince Ai Rigori Con L’Arsenal

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