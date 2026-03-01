Pronostico Arsenal-Chelsea | caccia al terzo sigillo con l’incubo City alle porte

Domenica alle 17:30 si gioca Arsenal-Chelsea, partita valida per la ventottesima giornata di Premier League. La sfida si svolge allo stadio di casa dell'Arsenal e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono disponibili statistiche e probabili formazioni, mentre il pronostico anticipa un match tra due squadre che cercano di migliorare la loro posizione in classifica.

Arsenal-Chelsea è una partita valida per la ventottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Spazzato via il Tottenham nel North London Derby con un altisonante 4-1, l’Arsenal si prepara ad affrontare un’altra stracittadina con l’obiettivo di mantenere invariato il distacco – ormai irrisorio – nei confronti del Manchester City. I Cityzens scenderanno in campo circa 24 ore prima, contro il non irresistibile Leeds, ed in caso di vittoria si riporterebbero a -4 dai Gunners, che hanno però disputato una gara in più. È abbastanza evidente, dunque, come il derby con... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Chelsea: caccia al terzo sigillo con l’incubo City alle porte Pronostico Lione-Nizza: caccia al tredicesimo sigilloLione-Nizza è una partita valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili... Leggi anche: Buendia al 95'! L'Aston Villa batte l'Arsenal ed è secondo. Ora City e Chelsea Altri aggiornamenti su Pronostico Arsenal Chelsea. Temi più discussi: Premier League, Leeds – Manchester City: pronostico e dove vederla; Quote vincente Champions League: a caccia di valore oltre le favorite; Pronostico Arsenal-Chelsea: caccia al terzo sigillo con l’incubo City alle porte; Premier League 2025-2026 giornata 28: pronostici, quote, antepost. Pronostico Arsenal vs Chelsea – 1 Marzo 2026Match di Premier League dal profilo altissimo. Il 1 Marzo 2026 alle 17:30 l’Emirates Stadio accoglierà Arsenal e Chelsea in una sfida di prestigio che ... news-sports.it Arsenal-Chelsea pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Arsenal-Chelsea con un focus sulla chicca dell'esperto nelle quote risultato esatto del match di Premier League. calciomercato.com Il mio pronostico in base a quello che hanno determinato i sorteggi degli ottavi di finale di #ChampionsLeague. I quarti di finale per me saranno i seguenti PSG - Liverpool Real Madrid - Bayern Monaco Barcellona - Atletico Madrid Bodo Glimt - Arsenal Semifin - facebook.com facebook