A Monza, nel quartiere vicino al Nei e a via Bergamo, un uomo ha raccontato di essere stato aggredito e picchiato pesantemente mentre si trovava in strada. Ha descritto di aver subito un vero e proprio linciaggio e di essere stato massacrato. Molti nel quartiere lo chiamano Johnny Depp, per il suo abbigliamento e il suo stile, anche se si tratta di un residente con un fisico minuto e un look riconoscibile.

Monza – Nel quartiere attorno al Nei e a via Bergamo, parecchi lo chiamano Johnny Depp, per il modo di vestire, il look, il fisico minuto ma scolpito, l’abitudine di calzare un cappello, una certa somiglianza. Ma da sabato notte può raccontare soprattutto di essere scampato a un’aggressione che avrebbe potuto essergli fatale. Accerchiato “da almeno una quindicina di ragazzi”, picchiato, preso a calci e pugni, colpito con il casco di una motocicletta (la sua Vespa), “mi hanno ricucito tutto, mi avevano tagliato il labbro come per dipingermi un sorriso, ho una cicatrice anche in fronte. Ho pensato a quanto accaduto di recente a Massa, anch’io ho un figlio piccolo, una bambina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incubo a Monza, Ignazio Bonfirraro: “Io massacrato in via Bergamo. Volevano linciarmi”

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