A Catania l’erotismo diventa cultura | all’Antica Galleria Bonfirraro la rassegna Disìu
A Catania, presso l’Antica Galleria Bonfirraro, si svolge la rassegna “Disìu”, in programma dal 9 al 24 aprile. L’evento presenta una serie di esposizioni e iniziative che spaziano dalle arti visive alla letteratura, includendo anche aspetti di storia urbana e gastronomia. La mostra si propone di esplorare il tema dell’erotismo attraverso diverse forme di espressione culturale del Novecento, offrendo uno sguardo approfondito su questa tematica.
Dal 9 al 24 aprile, l’Antica Galleria Bonfirraro ospita Disìu – Percorsi culturali dell’immaginario erotico del ’900, una rassegna che attraversa arti visive, letteratura, storia urbana e gastronomia, restituendo all’erotismo una dimensione culturale, identitaria e profondamente legata al.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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