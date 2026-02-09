Naudy Carbone ha raccontato di essere stato accusato dall’assassino di Zoe Trinchero, anche se non si sa ancora perché. Il 39enne, originario della Guinea e adottato a Nizza Monferrato, dice di aver temuto di essere linciato quando gli hanno rivolto accuse pesanti. La sua versione dei fatti arriva mentre sono ancora aperti molti dubbi sul delitto di Zoe, e la sua testimonianza aggiunge un altro tassello a questa difficile indagine.

Naudy Carbone viene dalla Guinea, ha 39 anni e da quando ne aveva tre vive in Italia. È stato adottato da una famiglia di Nizza Monferrato. Si è diplomato in percussioni al conservatorio di Genova e ha collaborato con jazzisti famosi. Ma quando Alex Manna lo ha indicato come assassino di Zoe Trinchero ha rischiato il linciaggio. «Era l’una e mezza, stavo dormendo e sono stato svegliato dai rumori che arrivavano dalle scale. Qualcuno era sul pianerottolo altri in strada, armati di bastoni. Non capivo cosa stesse succedendo, ma ho chiamato il 112 e dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Naudy Carbone

Naudy Carbone, il musicista di 39 anni, ha raccontato cosa è successo quella notte sotto casa sua.

Naudy Carbone, 30 anni, di origini africane e adottato a Nizza Monferrato, si trova nel mirino delle indagini per il femminicidio di Zoe Trinchero.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Naudy Carbone

Argomenti discussi: Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, chi è Naudy Carbone accusato ingiustamente da Alex Manna; Naudy Carbone, chi è il ragazzo accusato da Manna: la foto di Zoe Trinchero e il rischio linciaggio. Chiedetegli scusa; Naudy Carbone, accusato dall'assassino dell'omicidio di Zoe Trinchero: Volevano linciarmi; Delitto di Nizza Monferrato, chi è Naudy Carbone, l'uomo che ha rischiato il linciaggio per il depistaggio di Alex Manna. Il fratello: Contro di lui campagna d'odio.

Naudy Carbone, accusato dall’assassino dell’omicidio di Zoe Trinchero: «Volevano linciarmi»«Era l’una e mezza, stavo dormendo e sono stato svegliato dai rumori che arrivavano dalle scale. Qualcuno era sul pianerottolo altri in strada, armati di bastoni» ... open.online

Naudy Carbone, accusato ingiustamente del femminicidio di Trinchero: «C’era gente alla mia porta con i bastoni, a Nizza Monferrato è stata una caccia al nero»Alex Manna, il killer della 17enne, lo ha accusato per depistare le indagini. Il racconto di Naudy: «Non capivo cosa stesse succedendo» ... torino.corriere.it

Si chiama Naudy Carbone, sui social si definisce «Musicista, Educatore Musicale e Compositore». Ma per qualche ora è stato solamente additato come l'omicida di Zoe Trinchero, la 17enne picchiata, strangolata e poi gettata nel Rio a Nizza Monferrato, in pro facebook

Naudy Carbone è l'uomo che ha rischiato il linciaggio per il depistaggio di Manna. Il fratello: «Contro di lui campagna d'odio» x.com