Oggi si è svolto un incontro tra il dirigente del club e il tecnico in sede, con l’obiettivo di pianificare la prossima stagione. L’amministratore delegato sarà presente a Milanello per approfondire i dettagli della programmazione. La riunione ha coinvolto i responsabili delle varie aree per discutere strategie e obiettivi futuri del team. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa sui contenuti specifici trattati.

Un incontro in sede per aggiornarsi sul momento della squadra e per nuove proiezioni sul futuro: questa mattina Casa Milan è stata la base dell’appuntamento tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera, l’ad Furlani e il ds Tare. Un vertice di routine, come era successo la scorsa settimana a Milanello e risuccederà anche oggi proprio al centro sportivo rossonero, quando Furlani farà di nuovo visita a gruppo e staff. A fine stagione gli argomenti non mancano: le prossime partite, a cominciare dalla sfida di domenica sera alla Juve, decisive per l’obiettivo che il Milan si è posto, e cioè un piazzamento Champions. E poi i programmi per la stagione 2026-27.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incontro in sede tra Furlani, Tare e Allegri: si programma il Milan per il futuro

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