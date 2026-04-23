Incidenti sul lavoro ora il rischio corre sulle strade | Roma capitale degli infortuni

Negli ultimi mesi si è registrato un calo degli infortuni sul lavoro nelle aziende, un dato che mostra una certa progressione nella tutela dei lavoratori. Tuttavia, si osserva un aumento degli incidenti che avvengono sulle strade, con Roma che si conferma come la città con il numero più alto di infortuni stradali tra i centri urbani italiani. La situazione evidenzia un cambiamento nel tipo di rischi a cui sono esposti i lavoratori.

(Adnkronos) – Diminuiscono gli infortuni in azienda, segnale incoraggiante di una maggiore attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, il rischio di subire un incidente sul lavoro si sposta fuori dai luoghi tradizionali, correndo lungo le strade. Con 9.444 casi nel 2024, Roma è la provincia italiana con il più alto numero di infortuni in itinere. Ancora più significativo il dato sui decessi: 86 nel triennio 2022-2024, pari al 35,5% delle morti complessive sul lavoro nel territorio. Dopo la Capitale si collocano Milano, Firenze, Genova e Torino: realtà in cui gli incidenti durante gli spostamenti casa-lavoro incidono in modo rilevante sul totale degli infortuni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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