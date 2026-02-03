Camion perde lastre di marmo sul raccordo Salerno-Avellino | traffico in tilt

Questa mattina, lungo il raccordo tra Salerno e Avellino, un camion ha perso alcune lastre di marmo, creando caos e disagi al traffico. L’incidente si è verificato tra le uscite di Baronissi e Lancusi, vicino all’Ikea. Il traffico si è subito bloccato, con lunghe code e rallentamenti da entrambe le direzioni. Le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione e rimuovere i materiali pericolanti. Nessuno si è fatto male, ma la viabilità rimane complicata.

Caos e disagi, nella tarda mattinata di oggi, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove si è verificato un incidente stradale tra le uscite di Baronissi e Lancusi (Fisciano), nei pressi dell'Ikea. L'incidenteSecondo quanto ricostruito, un camion adibito al trasporto di lastre di.

