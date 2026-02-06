Tir si schianta sul raccordo Salerno-Avellino strada chiusa e traffico in tilt | incidente a Fisciano

Un tir con rimorchio si è schiantato questa mattina sul raccordo Salerno-Avellino a Fisciano. L’incidente ha provocato la chiusura temporanea della strada e il traffico si è subito bloccato. Il camionista è stato portato in ospedale per le ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e ripristinare la viabilità.

