Tir si schianta sul raccordo Salerno-Avellino strada chiusa e traffico in tilt | incidente a Fisciano
Un tir con rimorchio si è schiantato questa mattina sul raccordo Salerno-Avellino a Fisciano. L’incidente ha provocato la chiusura temporanea della strada e il traffico si è subito bloccato. Il camionista è stato portato in ospedale per le ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e ripristinare la viabilità.
Tir con rimorchio si schianta ed esce di strada a Fisciano: chiuso il Raccordo Salerno-Avellino. Camionista in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno: traffico in tilt e soccorsi in azione
Questa sera si è verificato un incidente sul Raccordo Avellino-Salerno, con conseguenti rallentamenti e disagi al traffico.
Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: tir finisce fuori strada, ferito l'autista
Questa mattina un tir è finito fuori strada lungo il raccordo Salerno-Avellino, all’altezza di Fisciano.
