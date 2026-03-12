Grave incidente sulla tangenziale a Milano | furgone si schianta contro un palo Arriva l' elisoccorso

Un grave incidente si è verificato sulla Tangenziale Est di Milano quando un furgone è uscito di strada e ha colpito un palo di acciaio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, tra cui un elisoccorso. La dinamica dell’incidente ha provocato disagi al traffico e interventi di emergenza. Nessun’altra vettura è coinvolta nello schianto.

Un furgone è uscito fuori strada e si è schiantato contro un palo di acciaio lungo la Tangenziale Est di Milano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 di giovedì, nel tratto tra l'uscita 13 Cernusco Brugherio e l'uscita 14 Carugate. Il bilancio è di un ferito, il conducente del furgone, un quarantatreenne. L'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco di Monza e dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), intervenuti con ambulanza ed elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi dell'incidente sono affidati alla polizia stradale di Novate arrivati assieme personale di Milano Serravalle e personale dell'officina Mariani di Brugherio, incaricati di recuperare il mezzo distrutto: un furgone con i loghi di un'azienda. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

