Incidente sulla provinciale | due morti e cinque feriti

Nel tardo pomeriggio di oggi, tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale. Nell’incidente sono decedute due persone e altre cinque sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

È di due morti e cinque feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. Vittima una coppia di coniugi originari di Margherita di Savoia. Le due auto coinvolte nell'impatto si sarebbero scontrate frontalmente provocando il ferimento di altre cinque persone tutte classificate come codici rossi da parte del personale del 118: per una di loro è servito l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto ci sono o carabinieri, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere .🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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TG7 Basilicata News | Incidente frontale un morto • Un'altro incidente a Lavello • Calcio

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