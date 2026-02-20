Tragico incidente sulla provinciale | morti due giovani feriti gli amici

Due giovani hanno perso la vita e altri due sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella notte a Trani, lungo la provinciale. L’impatto tra due auto è stato violento, e le vittime sono state estratte dalle lamiere con fatica dai soccorritori. I feriti sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono ancora chiare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente, che ha causato grande dolore tra amici e familiari. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore.

Due giovani sono morti e due sono rimasti feriti. È questo il pesantissimo bilancio del drammatico incidente avvenuto nella notte appena trascorsa a Trani, lungo la provinciale per Barletta, nella Bat. È successo intorno alle 2. In quattro viaggiavano a bordo di un'auto, una Volkswagen Golf, che si è schiantata dopo aver sbandato: il mezzo è uscito di strada e nel drammatico incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli. Il corpo del ragazzo di 32 anni, che ha perso la vita sul colpo, è stato trovato fuori dall'abitacolo, sbalzato fuori per la violenza dell'impatto. Un altro passeggero è deceduto successivamente in ospedale.