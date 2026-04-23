Incidente sul lavoro alla Piaggio di Pontedera | 33enne cade da una piattaforma

Questa mattina, intorno alle 10, si è verificato un incidente sul lavoro presso lo stabilimento Piaggio di Pontedera. Un uomo di 33 anni è caduto da una piattaforma durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per le verifiche del caso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente sul lavoro questa mattina 23 aprile, intorno alle 10, allo stabilimento Piaggio di Pontedera. Secondo quanto reso noto dal 118, un uomo straniero di 33 anni, per cause in corso di accertamento, è caduto da una piattaforma. All'arrivo dei sanitari il giovane, con parametri vitali.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sul lavoro a Ottati, operaio cade da una impalcatura: è grave Incidente sul lavoro: cade da una scala mentre fa le pulizie, grave 54enneMontemurlo (Prato), 7 aprile 2026 – Incidente sul lavoro a Montemurlo in via 1° Maggio dove un uomo di 54 anni, impegnato in ??????lavori di pulizia... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pontedera, fiamme in un appartamento al Villaggio Piaggio: residenti evacuati; La Vespa compie 80 anni: inviaci la tua foto per festeggiare insieme un’icona senza tempo; La Vespa compie 80 anni: l'amarcord del club cittadino; Valori e solidarietà: la Round Table 73 Pontedera ha celebrato il ventennale. Sabato 25 Aprile a Pontedera si festeggiano gli 80 anni della nostra Vespa Piaggio! Vi aspettiamo in centro con eventi, mostre e spettacoli musicali dedicate a un’icona che ha fatto la storia del Made in Italy Scopri di più su: https://festepontedera.altervista. - facebook.com facebook