Incidente sul lavoro a Ottati operaio cade da una impalcatura | è grave

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio a Ottati, sugli Alburni, quando un operaio di 47 anni è caduto da un'altezza di cinque metri. La caduta ha provocato ferite gravi, e l’uomo è stato soccorso sul posto prima di essere trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica da parte delle autorità competenti.

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Ottati, sugli Alburni. Un operaio di 47 anni è caduto da cinque metri ed è rimasto ferito in modo grave. Indagano i carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora l'operaio era su una impalcatura alta circa cinque metri quando - per motivi in corso di accertamento - è caduto procurandosi ferite alla testa e agli arti. Prontamente soccorso dal personale del 118, è stato deciso per il suo trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Salerno. L'elicottero è atterrato al campo di calcio di Ottati e ha caricato il ferito. Sulla dinamica dell'incidente sul lavoro, indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.