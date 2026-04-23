Un grave incidente stradale si è verificato in Italia provocando diverse vittime e numerosi feriti gravi. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe perso il controllo, causando un impatto violento contro altri veicoli o ostacoli. Sul luogo sono arrivati i soccorsi, con sirene che hanno squarciato il silenzio della sera. Le auto coinvolte sono state distrutte e le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Un impatto devastante, lamiere accartocciate e sirene che squarciano il silenzio della sera: l’ennesimo incidente stradale mortale si consuma in Italia, lasciando dietro di sé morte e disperazione. Una scena drammatica, con soccorritori impegnati a lungo tra i rottami per estrarre i feriti. La violenza dello scontro non ha lasciato scampo a due persone, mentre altre sono rimaste gravemente ferite. Il bilancio è pesante e riaccende i riflettori sulla sicurezza sulle strade, ancora troppo spesso teatro di tragedie. Il dramma si è verificato tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente spaventoso in Italia, morti e feriti gravi. Auto distratto, impatto tremendo

INCIDENTE SPAVENTOSO IN GALLERIA: MORTO BIMBO DI 3 ANNI, FERITI IL PAPÀ E LA SORELLINA - MONTAGNOLO

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