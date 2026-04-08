Due carabinieri sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la fondo valle Alento, nel territorio di Ripa Teatina. L'auto di servizio coinvolta si è ribaltata due volte dopo un impatto violento, creando scompiglio nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire l'emergenza e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Paura lungo la fondo valle Alento, dove due carabinieri sono rimasti feriti in un violento incidente stradale avvenuto in serata nel territorio di Ripa Teatina. I militari, in servizio presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Chieti, viaggiavano a bordo di un’Alfa Giulia diretti verso Francavilla al Mare quando sono stati tamponati da una Volkswagen Golf. L’impatto, avvenuto all’uscita di una curva, è stato particolarmente violento, tanto da trasformare l’auto di servizio in una trappola improvvisa. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura dei carabinieri, che procedeva a velocità moderata, è stata sollevata e si è ribaltata per due volte prima di fermarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’auto dei carabinieri si ribalta due volte, incidente spaventoso: impatto tremendo

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Oleggio, incidente davanti alla caserma dei carabinieri: auto si schianta in rotonda e si ribaltaIncidente stradale nella notte tre ieri, venerdì 23, e oggi, sabato 24 gennaio, a Oleggio.

ULTIM’ORA CAMIONETTA DEI CARABINIERI SI RIBALTA SULL’A4 IN DIREZIONE OLIMPIADI: FERITI 10 MILITARI

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