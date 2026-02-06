Morti sul colpo Incidente spaventoso in Italia schianto tremendo | erano giovanissimi

Questa notte a Saronno, due giovani hanno perso la vita in un incidente terribile. La loro auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada e si è schiantata. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per i ragazzi non c’era già niente da fare. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo.

Tragico incidente stradale nella notte a Saronno, dove due giovani hanno perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 2 lungo viale Europa, una delle principali arterie di accesso alla città. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. L'auto, una Audi Rs3, è uscita dalla carreggiata terminando la sua corsa contro un albero, in un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo agli occupanti. Le vittime sono due ragazzi di 22 e 24 anni, entrambi residenti nell'hinterland milanese.

