Violento incidente in Super camion cisterna si ribalta | traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO

Questa mattina si è verificato un incidente grave in autostrada. Un camion cisterna con carico di sabbia si è ribaltato poco dopo le 15 lungo il raccordo autostradale. Il traffico si è subito bloccato, creando lunghe file e disagi per chi percorreva quella zona. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma la situazione resta complicata.

