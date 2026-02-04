Rider senza patente né assicurazione su una bicicletta elettrica potente come uno scooter | 29mila eu

A Padova, un uomo di origine nigeriana, lavoratore in un’azienda edile, si è trovato coinvolto in una vicenda che ha fatto parlare. Pedalava su una bicicletta elettrica potente come uno scooter, senza patente e senza assicurazione. La polizia lo ha fermato e gli ha contestato una multa da 29 mila euro. La notizia ha attirato l’attenzione, anche per il rischio che ha corso chi guidava senza documenti e coperture assicurative.

A Padova, nel cuore della cintura urbana, un uomo di origine nigeriana, oggi operaio in un’azienda del settore edile, si è ritrovato al centro di una vicenda che ha fatto scalpore non solo per l’entità della sanzione ma per il contesto in cui è avvenuta. Il 4 febbraio 2026, dopo anni di silenzio burocratico, il conto è arrivato: 29.183 euro di multa per aver guidato senza patente né assicurazione una bicicletta elettrica potente come uno scooter. L’infrazione non è un episodio isolato, ma il risultato di quattro contestazioni emesse tra settembre e novembre 2020, durante il picco del lockdown e della domanda di consegne a domicilio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rider senza patente né assicurazione su una bicicletta elettrica potente come uno scooter: 29mila eu Approfondimenti su Padova azienda Romano, la pizza è… salata: 6mila euro di multa al rider (senza patente) che consegnava in sella a uno scooter non assicurato Tre minori in giro con coltello e manganello: fermati su uno scooter senza patente a Napoli Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Scooter che si possono guidare senza patente A #guagliumimoto #scooter #scooterelettrico #vmoto Ultime notizie su Padova azienda Rider senza patente né assicurazione su una bicicletta elettrica potente come uno scooter: 29mila euro di multaPADOVA - Guidava senza patente e assicurazione una potente bicicletta elettrica. Maxi multa da 29mila euro per un rider, sorpreso durante il periodo della pandemia per ben quattro volte senza ... ilgazzettino.it Senza casco né patente su uno scooter rubato: denunciati a 15 anniProtagonisti della vicenda due ragazzini di 15 anni, entrambi residenti a Bologna, che, nella mattinata di giovedì scorso, sono stati notati dagli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro, impegnati ... ilrestodelcarlino.it Cerchiamo un rider! Stiamo cercando studenti o ragazzi giovani muniti di patente, per consegne a domicilio. Il motorino lo forniamo noi. Orari: Si lavora 4 o 5 giorni a settimana, dalle 18:00 alle 21:00 / 22:00, weekend compresi. Disponibilità immediat - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.